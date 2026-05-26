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Belgio, treno investe scuolabus a un passaggio a livello: diverse vittime

La tragedia a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali

Lo scuolabus travolto dal treno in Belgio - Afp
Lo scuolabus travolto dal treno in Belgio - Afp
26 maggio 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse "vittime", l'emittente Vrt parla di diversi morti. "È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti," ha scritto il ministro su X. Secondo Vrt, oltre all'autista, lo scuolabus trasportava sette bambini e un accompagnatore.

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"La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Non conosciamo le circostanze dell'incidente. Spetta alla polizia e all'ufficio del procuratore condurre l'indagine", ha detto Thomas Baeken, portavoce di Infrabel, l'azienda pubblica responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell'intera rete ferroviaria del Belgio, parlando con Vrt.

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belgio incidente scuolabus belgio incidente treno scuolabus
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