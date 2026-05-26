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"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata

Emanuele Orsini chiede a Italia e Ue un grande atto di responsabilità perché tornare a crescere si può a patto di trovare le leve giuste

26 maggio 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Servono scelte coraggiose in Italia e in Europa per resistere ai terremoti geopolitici e salvare l'industria". E' il monito che arriva dal palco dell'assemblea di Confindustria, dal presidente Emanuele Orsini che chiede alla politica italiana ed europea un grande atto di responsabilità. Tornare a crescere si può, un Pil al 2% è possibile a patto però di trovare le leve giuste.

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