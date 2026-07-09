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Onorato ad AdnTalks: "Campo largo va allargato, non solo di volti ma anche di contenuti"

Il leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma: "Pd, Movimento 5 stelle e Avs sono senza dubbio le forze politiche che hanno condotto una opposizione molto dura e puntuale a Meloni"

Alessandro Onorato - (Fermo immagine)
Alessandro Onorato - (Fermo immagine)
09 luglio 2026 | 10.47
Mariacristina Ponti
LETTURA: 1 minuti

"Pd, Movimento 5 stelle e Avs sono senza dubbio le forze politiche che hanno condotto una opposizione molto dura e puntuale a Meloni, rappresentano l'ossatura di questa coalizione. Basta quest'alleanza per battere Meloni? No e lo sanno anche loro... Ci sta che facciano delle iniziative politiche, io credo che a settembre serva che quella foto sia allargata, non solo di volti e protagonismi, ma anche di contenuti". Così all'Adnkronos Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.

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