Il leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma: "Pd, Movimento 5 stelle e Avs sono senza dubbio le forze politiche che hanno condotto una opposizione molto dura e puntuale a Meloni"

"Pd, Movimento 5 stelle e Avs sono senza dubbio le forze politiche che hanno condotto una opposizione molto dura e puntuale a Meloni, rappresentano l'ossatura di questa coalizione. Basta quest'alleanza per battere Meloni? No e lo sanno anche loro... Ci sta che facciano delle iniziative politiche, io credo che a settembre serva che quella foto sia allargata, non solo di volti e protagonismi, ma anche di contenuti". Così all'Adnkronos Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.