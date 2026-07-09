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Treviso, investito da auto guidata dalla nonna: morto bimbo di un anno e mezzo

La tragedia a Zero Bianco. Il bambino sarebbe sfuggito alle braccia della madre

Un'ambulanza - Ipa/Fotogramma
Un'ambulanza - Ipa/Fotogramma
09 luglio 2026 | 09.09
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

Un bimbo di un anno e mezzo è morto nella tarda serata di ieri a Zero Bianco, nel Trevigiano, dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna. Da una prima ricostruzione il bimbo sarebbe sfuggito dalle braccia della mamma e la donna stava facendo retromarcia quando lo ha investito. La famiglia è di origini moldave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno trasportato il bambino all'ospedale di Treviso dove è deceduto. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Treviso mentre il magistrato ha dipsosto l'autopsia del piccolo.

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bambino morto bambino investito nonna treviso
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