Il vertice, in formato ibrido e presieduto da Francia e Regno Unito, punta a riaffermare il sostegno a Kiev e a discutere nuove misure per aumentare la pressione su Mosca. Droni sulla Russia: morti due bambini. A Zaporizhzhia abbattuti 76 droni russi

La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina. Il vertice, in formato ibrido e presieduto da Francia e Regno Unito, punta a riaffermare il sostegno a Kiev e a discutere nuove misure per aumentare la pressione sulla Russia.

Tra i leader presenti, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: "Sono orgoglioso di trovarmi qui in un giorno così significativo, a sottolineare il sostegno incondizionato dell'Ue. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa. La sua lotta è anche la nostra lotta", si legge in un post su 'X'. Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha annuncito l'approvazione di "6,1 miliardi di euro per i sistemi di difesa aerea e antimissile, i missili, le munizioni e i radar di cui l'Ucraina ha urgente bisogno".

A Kiev sono attesi anche diversi leader nordici e baltici, mentre la maggior parte dei partecipanti interverrà da remoto.

Secondo la Tass, sarebbe stata invece rinviata la prevista missione a Kiev e Mosca degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha intanto confermato che Vladimir Putin è pronto a riceverli nuovamente.

Nuovi attacchi con droni

Intanto proseguono gli attacchi. La Russia denuncia un raid ucraino contro strutture logistiche di Ozon nel sud del Paese, con diversi feriti e incendi in alcuni centri.

A Krasnodar, secondo le autorità russe, i detriti di un drone avrebbero colpito un centro privato per bambini: il bilancio comunicato dalle autorità russe è di due bambini morti e sette feriti.

L'Ucraina, dal canto suo, riferisce di aver distrutto 76 droni russi nell'area di Zaporizhzhia nelle ultime 24 ore.