Vladimir Putin e Donald Trump si incontreranno "inevitabilmente" e avranno un colloquio a margine del vertice Apec, in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo è stato il consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, citato dalla Tass. "Manca ancora molto tempo al vertice Apec. Ma se i leader saranno allo stesso evento, mi sembra che inevitabilmente si incontreranno e parleranno", ha affermato Ushakov.

Il consigliere del Cremlino ha tuttavia precisato che, al momento, non ci sono "segnali né indicazioni" sulla possibilità di un incontro, anche perché mancano ancora tre mesi al vertice. "Bisogna arrivarci. Prima di allora abbiamo ancora molti importanti eventi internazionali. Importanti", ha aggiunto Ushakov.

Mosca: "Nuovo attacco Ucraina a centro logistico Ozon"

Intanto, alla vigilia della nuova riunione della Coalizione dei Volenterosi e all'indomani delle affermazioni di Putin sulla "risposta distruttiva" all'Ucraina, un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg, nel sud-ovest del Paese, a circa mille chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo riferiscono diversi canali Telegram russi, mentre immagini diffuse sui social mostrerebbero del fumo alzarsi dal magazzino. Nella regione erano scattati allarmi antiaerei prima del presunto attacco.

Si tratterebbe del secondo attacco in due giorni contro strutture di Ozon, il secondo maggiore operatore russo dell'e-commerce e principale concorrente di Wildberries. Un altro centro logistico della società era stato colpito ieri nella regione di Samara. Dopo quell'attacco, il ministero della Difesa ucraino aveva affermato che "gli attacchi sistematici contro i centri di stoccaggio di beni a duplice uso rendono più difficili le operazioni del nemico e hanno un impatto negativo sull'economia russa nel suo complesso", sostenendo che la società vende prodotti destinati anche alle forze armate russe.

Russia attacca in varie regioni, almeno 5 morti e 44 feriti in 24 ore

Almeno cinque morti e 44 feriti è intanto il bilancio degli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina, secondo le autorità locali. Secondo quanto riferito dall'amministratore delegato delle Ferrovie ucraine Oleksandr Pertsovskyi, un drone d'attacco russo a propulsione a reazione ha colpito un treno passeggeri diretto da Zhytomyr a Odessa. A bordo si trovavano 593 persone, tra cui 15 bambini, ma non sono state segnalate vittime grazie all'arresto d'emergenza del convoglio e alla tempestiva evacuazione. Nella notte Mosca ha inoltre lanciato 127 droni contro l'Ucraina: secondo l'Aeronautica di Kiev, 97 sono stati abbattuti, mentre 27 hanno colpito 22 località.

Il bilancio più grave si registra nella regione di Zaporizhzhia, dove tre persone sono morte e 20 sono rimaste ferite: secondo il governatore Ivan Fedorov, le forze russe hanno condotto 559 attacchi contro 40 località nell'ultima giornata. Altri due morti e cinque feriti sono stati segnalati nella regione di Donetsk, mentre 11 persone sono rimaste ferite in quella di Kherson, tre a Kharkiv e due a Dnipropetrovsk. A Lozova, nella regione di Kharkiv, un drone ha inoltre colpito un ufficio postale provocando un incendio. Secondo la missione Onu di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina, luglio è stato il mese con il maggior numero di vittime civili dal marzo 2022, con almeno 437 morti e 2.610 feriti, il 30% in più rispetto a giugno.

Nel distretto Osnovianskyi di Kharkiv, un drone russo ha quindi colpito un'abitazione privata provocando un incendio; almeno quattro persone sono rimaste ferite. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Ihor Terekhov, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Un drone 'Shahed' ha colpito il distretto Osnovianskyi", si legge nel post in cui Terekhov spiega: "È scoppiato un incendio in due abitazioni private. Secondo le prime informazioni, quattro persone sono rimaste ferite. I servizi di emergenza sono sul posto".

Leader Paesi nordici e baltici a Kiev, focus su rafforzamento difesa aerea

I leader degli otto Paesi nordici e baltici - Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia - sono intanto arrivati a Kiev per discutere con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky una strategia comune per rafforzare la difesa aerea del Paese contro i missili russi. "L'Ucraina ha urgente bisogno di rafforzare la propria difesa aerea", ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen, ricordando i preparativi per una "coalizione contro i missili balistici che svilupperà un moderno sistema europeo di difesa antimissile, basato sulle capacità e sull'esperienza sia ucraine sia europee". Al centro del vertice del gruppo Nb8 ci sarà in particolare la necessità di "ridurre i tempi di produzione" del sistema, che dovrebbe combinare piattaforme di intercettazione e tecnologie per contrastare i droni.

Il vertice precede la riunione in programma domani tra Zelensky e i leader della Coalizione dei Volenterosi, guidata da Regno Unito, Francia e Germania, e dovrebbe concludersi con un appello congiunto a potenziare le difese aeree ucraine dopo settimane in cui si sono intensificati i bombardamenti.

Zelensky: "Elezioni? Tsunami che finirebbe per dividere il Paese"

Organizzare elezioni in Ucraina mentre è ancora in corso la guerra sarebbe un"rischio enorme" che potrebbe "dividere" il Paese, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo alla richiesta del suo ex ministro della Difesa di indire una consultazione elettorale.

"Credo che, in una guerra come questa, le elezioni in quanto tali rappresentino un rischio enorme. Tenere elezioni in questo momento sarebbe uno tsunami per il Paese, che finirebbe per dividere l'Ucraina", ha affermato Zelensky in dichiarazioni rese pubbliche oggi.

Corruzione a Kiev, l'attacco dell'ex ministro al presidente

Zelensky ha intanto "domande a cui rispondere" sulla corruzione all'interno del suo governo, ha dichiarato alla Bbc l'ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, silurato il mese scorso dopo, secondo quanto riferito, contrasti con il capo delle forze armate ucraine. Fedorov ha citato la recente indagine per riciclaggio che coinvolge parlamentari e banchieri e che ha portato al licenziamento di un alto funzionario dell'ufficio presidenziale. Il caso, ha sostenuto, solleva interrogativi su quanto Zelensky sapesse di possibili episodi di corruzione nella sua cerchia più stretta. "Lasciamo che risponda a questa domanda. Credo che sia pronto a rispondere. È sua responsabilità dirci se fosse a conoscenza di tutto questo oppure no. Non voglio fare supposizioni", ha affermato.

Fedorov ha tuttavia precisato di non avere prove di un coinvolgimento personale del presidente: "In tutto il tempo in cui ho lavorato con lui, non ho ricevuto neanche una volta un compito o un incarico che fosse contrario alla legge o al mio senso di integrità. Questa è la mia esperienza personale con lui".

L'ex ministro, 35 anni, ha inoltre rilanciato il dibattito sulle elezioni, sospese dall'introduzione della legge marziale dopo l'invasione russa del 2022. "La democrazia non deve essere ostaggio di Putin", ha affermato Fedorov, rivendicando il proprio "diritto morale" ad aprire una discussione sul voto. "Non dobbiamo avere paura di parlarne. È questo il senso della democrazia. Se non posso condividere le mie idee e parlarne apertamente con la mia società, allora per cosa stiamo combattendo?", ha chiesto, aggiungendo che, se le elezioni non si tenessero mai, "allora non saremmo più una democrazia".

Fedorov non ha detto se sosterrà Zelensky in un eventuale voto e ha negato di avere ambizioni politiche nell'immediato, senza tuttavia escludere una futura candidatura alla presidenza: una decisione, ha spiegato, dipenderà dalla ripresa del processo elettorale, dalle sue energie, dalla possibilità di mantenere la propria squadra e soprattutto dalla fiducia degli ucraini.