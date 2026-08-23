L'imprenditore Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia cautelare per violenza nei confronti della moglie Jessica. Lo rende noto Rts citando proprie fonti, secondo le quali Moretti è sospettato di aver aggredito fisicamente la moglie. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese.

Secondo l'emittente televisiva ginevrina Leman Bleu, le ferite riportate da Jessica Moretti hanno richiesto il ricovero in ospedale. Al momento non è noto se la donna sia stata dimessa.

Le presunte violenze di Jacques Moretti nei confronti della moglie Jessica "sono fatti oggetto di un'indagine separata" rispetto a quella sull'incendio di Capodanno e "riguardano esclusivamente la loro vita privata, pertanto non rilasceremo commenti", hanno dichiarato gli avvocati dei Moretti, in una nota alla stampa.

Secondo i legali, la presunta violenza non va confusa con la tragedia del bar Le Constellation, costata la vita a 41 persone tra cui sei ragazzi italiani, ma si inserisce in "un contesto che non può essere ignorato, quello di una prova particolarmente intensa che i Moretti stanno cercando di affrontare insieme dal primo gennaio".

Jacques Moretti e sua moglie Jessica sono tra i sedici imputati per il rogo di Capodanno e sono, accusati, tra le altre cose, di omicidio colposo, incendio doloso per negligenza e lesioni personali gravi.