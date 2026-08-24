Le sanzioni, annunciate da Washington, colpiranno cinque fonti vitali iraniane: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporto marittimo. E sulla Cina: "Nessuno è escluso"

Donald Trump sta contattando personalmente i leader mondiali per chiedere lo stop ai rapporti economici con l'Iran. A renderlo noto è il segretario al Tesoro Scott Bessent, che in conferenza stampa ha lanciato l'operazione 'Economic Outcast', definendola una nuova campagna di pressione economica contro Teheran. "Qualsiasi entità che faciliti il riciclaggio di denaro per conto dell'Iran sarà esclusa dal sistema del dollaro statunitense" spiega.

Secondo Bessent, "il presidente sta telefonando ai leader mondiali con richieste specifiche affinché cessino le loro interazioni con il regime". Bessent avverte che "le nazioni che facilitano qualsiasi interazione con il regime farebbero bene a recepire rapidamente il nostro messaggio". Chi si allineerà agli Stati Uniti, afferma, "raccoglierà i benefici della partnership", mentre chi "legherà il proprio destino al regime iraniano deve aspettarsi di condividerne l'isolamento".

Sanzioni su asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporto marittimo

Le nuove sanzioni, annunciate da Washington, colpiranno "cinque delle principali fonti vitali che Teheran sfrutta in altri Paesi: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporto marittimo". Bessent ha spiegato che l'Office of Foreign Assets Control sta imponendo misure contro oltre 60 entità, individui e imbarcazioni, coinvolti nel reperimento illecito di tecnologie nucleari e missilistiche, operazioni informatiche e generazione di entrate petrolifere. L'obiettivo, ha detto, è "eliminare fino all'ultima opzione economica a disposizione dell'Iran". Il segretario ha ribadito che "non deve esserci alcuna ambiguità sulla posizione degli Stati Uniti: qualsiasi forma di rapporto economico con questo regime assassino esporrà i responsabili a tutta la portata della potenza americana".

L'appello ai soldati iraniani

Durante il lancio dell'operazione, Bessent ha rivolto un messaggio diretto ai soldati iraniani, invitandoli a "mettere in discussione la leadership militare", ricordando il ruolo delle forze di sicurezza nella caduta del Muro di Berlino. "Ai soldati semplici che sostengono questo regime, mentre sempre più dei vostri stipendi smettono di arrivare, chiedetevi se i vostri comandanti stiano conducendo il Paese verso il trionfo o verso la rovina", ha dichiarato. "Il Muro di Berlino cadde quando i soldati semplici decisero di non sparare contro il proprio popolo".

Pressione anche sulle banche cinesi

Rispondendo a una domanda sulle banche cinesi, coinvolte nella vendita di petrolio iraniano, Bessent ha affermato che "nessuno è fuori dalla portata delle sanzioni Usa". Pur senza citare direttamente Pechino, ha aggiunto che il modo migliore per dialogare con questi Paesi è attraverso "una diplomazia riservata".

Obiettivo: l'isolamento totale dell'Iran

Bessent ha infine annunciato che l'operazione 'Economic Outcast' fa parte di una più ampia "offensiva economica contro i legami finanziari dell'Iran nel mondo". "Il nostro obiettivo è recidere ogni ancora di salvezza economica che sostiene questo regime tirannico, fino a quando Teheran non resterà completamente isolata", ha concluso.