La Roma batte la Fiorentina alla prima giornata di Serie A. Oggi, lunedì 24 agosto, i giallorossi hanno superato i viola all'Olimpico nell'esordio in campionato, imponendosi con il risultato di 4-0. Mattatore della sfida Donyell Malen, autore di una tripletta, andando a segno al 28', al 53' e al 62' e ispirato da Paulo Dybala, che ha firmato tre assist, a cui si è aggiunto all'86' il gol di Pisilli. La squadra di Gasperini trova così i primi tre punti della sua stagione, mentre resta a zero quella di Fabio Grosso, subentrato a D'Aversa sulla panchina viola.

Nella prossima giornata, la Roma volerà a Lecce mentre la Fiorentina sfiderà il Frosinone in casa.