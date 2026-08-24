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Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: Gasperini riparte con la tripletta di Malen

I giallorossi ospitano i viola nella prima giornata di campionato

Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
24 agosto 2026 | 20.15
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

La Roma batte la Fiorentina alla prima giornata di Serie A. Oggi, lunedì 24 agosto, i giallorossi hanno superato i viola all'Olimpico nell'esordio in campionato, imponendosi con il risultato di 4-0. Mattatore della sfida Donyell Malen, autore di una tripletta, andando a segno al 28', al 53' e al 62' e ispirato da Paulo Dybala, che ha firmato tre assist, a cui si è aggiunto all'86' il gol di Pisilli. La squadra di Gasperini trova così i primi tre punti della sua stagione, mentre resta a zero quella di Fabio Grosso, subentrato a D'Aversa sulla panchina viola.

Nella prossima giornata, la Roma volerà a Lecce mentre la Fiorentina sfiderà il Frosinone in casa.

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