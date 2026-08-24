I biancocelesti hanno battuto i rossoblù nella prima giornata di campionato
Vince la Lazio nella prima giornata di Serie A. Oggi, lunedì 24 agosto, la squadra biancoceleste ha battuto il Bologna per 1-0 al Dall'Ara all'esordio in campionato, riscattando la brutta figura di una settimana fa, quando era stata eliminata dalla Coppa Italia perdendo 2-0 in casa con il Mantova. A decidere la sfida il gol del nuovo acquisto Davide Frattesi al 59' su un bell'assist di Boulaye Dia. La squadra di Gattuso conquista così i primi tre punti della sua stagione, rimane a zero invece quella di Tedesco, subentrato a Italiano sulla panchina rossoblù.
Alle 20.45 la giornata si chiuderà con Roma-Fiorentina.