L'Iran mette una taglia su Barron Trump, figlio ventenne del presidente americano Donald Trump. I media statali di Teheran hanno diffuso un video di circa tre minuti contenenti minacce contro il giovane, sostenendo di "monitorarne del tutto" gli spostamenti. Nel filmato intitolato "Dove e come uccidere Barron Trump?" e tradotto da Euronews, vengono mostrate immagini della sede della New York University frequentata dal ragazzo e si sostiene di aver individuato alcuni suoi account online e quelli di alcuni compagni di università.

"Questo è solo l'inizio. Barron Trump, aspettaci!", afferma il video nelle battute finali. Secondo Al Bawaba, il filmato è stato rilanciato dai media legati ai Guardiani della Rivoluzione iraniani. Secondo il New York Post, diverse fonti vicine al regime hanno inoltre riferito di una presunta taglia da 10 milioni di dollari sulla testa del figlio del presidente.

Non è la prima volta che media vicini a Teheran diffondono contenuti di questo tipo contro la famiglia Trump. A luglio l'agenzia Tasnim, legata ai Pasdaran, aveva pubblicato un filmato intitolato "Dove uccidere Melania?", nel quale sosteneva di conoscere la posizione della First Lady. Nello stesso periodo, in Piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran era comparso un cartellone raffigurante Trump apparentemente morto in una bara accompagnato dalla scritta in inglese "We Kill Trump", mentre in un altro video su "Dove uccidere Trump?" si ricostruivano i percorsi utilizzati dal corteo presidenziale negli spostamenti tra le residenze del presidente in Florida e New York. Trump è da anni oggetto di minacce iraniane, in particolare dopo l'uccisione nel gennaio 2020 del generale Qassem Soleimani in un raid americano ordinato dallo stesso presidente.