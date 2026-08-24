''Dieci anni fa io ero da queste parti, sindaco di Ascoli. Subito avemmo contezza che era successa una cosa devastante, successivamente aggravata dalla scossa del 26 e del 30 ottobre e poi del 18 gennaio 2017. I primi sei anni sono stati spesi male, tra incertezze e false partenze". Lo ha detto il commissario straordinario per il sisma Guido Castelli, nell'area Sae a Pescara del Tronto, prima delle celebrazioni della mattina per il decimo anniversario del terremoto. "Negli ultimi tre anni, abbiamo voluto fare, soprattutto nei luoghi più devastati, quello che sarebbe stato giusto fare qualche anno prima. Finalmente un cambio di passo c'è stato".