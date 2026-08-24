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Lazio, Lotito scrive ai tifosi: "La nostra fede attraversa le generazioni"

Il presidente ha voluto inviare un messaggio a poche ore dall'esordio dei biancocelesti in campionato

Claudio Lotito - Ipa/Fotogramma
Claudio Lotito - Ipa/Fotogramma
24 agosto 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Claudio Lotito scrive una lettera ai tifosi della Lazio. Oggi, lunedì 24 agosto, a poche ore dall'esordio in campionato, con i biancocelesti che sfideranno il Bologna nella prima giornata di Serie A, il presidente ha voluto inviare una lettera a cuore aperto al proprio popolo: "Un gesto di cuore per una fede biancoceleste", si intitola così la lettera pubblicata sul sito ufficiale della Lazio.

"Scrivo con il cuore colmo di emozione e con un profondo senso di appartenenza ai colori biancocelesti, che per me non rappresentano soltanto una squadra, ma una vera fede, un legame che attraversa le generazioni e che vive dentro le famiglie come un sentimento autentico, sincero e indelebile".

"La fotografia che accompagna questa mia lettera racchiude tutto questo: l’amore per la Lazio, la tenerezza di un legame familiare, la bellezza di un’attesa condivisa, la purezza di una passione che nasce fin da piccoli e che si trasforma in un ricordo da custodire per sempre", ha spiegato il senatore, allegando al comunicato una foto di due bambini, uno vestito con la maglia della Lazio.

"È l’immagine di ciò che davvero conta: l’affetto, l’identità, la fede, il sentirsi parte di una storia più grande. In ogni famiglia ci sono sacrifici, fatica, doveri e responsabilità che accompagnano il cammino di ogni giorno. Eppure, nonostante tutto, resta sempre un pensiero capace di unire e di dare forza: la propria squadra del cuore, la propria fede, i propri colori. Forza Lazio!".

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