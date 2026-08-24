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Ucraina, Macron annuncia l'esercitazione dei Volenterosi da ottobre. L'Italia non parteciperà

La Coalizione rilancia il sostegno all'Ucraina, sottolineando la centralità della sua sovranità e della difesa del territorio in un momento, segnato da attacchi continui e da una guerra che non accenna a fermarsi. Meloni a Zelensky: "Invieremo nuovi generatori elettrici"

La Coalizione dei Volenterosi - (Afp)
La Coalizione dei Volenterosi - (Afp)
25 agosto 2026 | 00.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia alla Coalizione dei Volenterosi pro‑Ucraina "un'esercitazione su larga scala a ottobre e novembre". Servirà, spiega durante il vertice di ieri, lunedì 24 agosto a Kiev, a dimostrare "la sua prontezza operativa e la sua capacità di agire una volta terminate le ostilità". L'Italia, riferiscono fonti del governo, "non parteciperà" alle esercitazioni.

Nel corso dell'incontro di ieri la Coalizione dei Volenterosi ha ribadito il proprio sostegno alla lotta dell’Ucraina per la difesa della sovranità, della libertà e dell'integrità territoriale. La sessione è stata presieduta dal premier britannico Andy Burnham, presente nella capitale, insieme a Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz da remoto.

Meloni ribadisce il fermo sostegno italiano all'integrità territoriale Ucraina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento. In una nota di Palazzo Chigi si legge che ha rivolto al presidente Volodymyr Zelensky e al popolo ucraino "le più sentite congratulazioni" per la ricorrenza, ribadendo il fermo sostegno italiano alla sovranità e all’integrità territoriale dell'Ucraina.

Meloni ha espresso "profonda vicinanza" per le sofferenze causate dagli attacchi russi contro le infrastrutture civili e ha confermato l'impegno umanitario dell’Italia in vista dell'inverno, con l’'invio di nuovi generatori per sostenere la resilienza della popolazione e la tenuta della rete energetica.

Condanna degli attacchi russi

I leader della Coalizione hanno condannato gli attacchi sistematici della Russia contro città, infrastrutture critiche e civili, ricordando il numero crescente di vittime e i danni all'ospedale pediatrico di Kiev. Condanna anche per gli attacchi ai siti del patrimonio culturale, tra cui il monastero di Kyiv‑Pechersk Lavra.

Nella dichiarazione finale, diffusa da Downing Street, è stato riaffermato il diritto inalienabile dell’Ucraina a difendersi, nel rispetto del diritto internazionale e dell’articolo 51 della Carta ONU. Le "minacce irresponsabili" di Mosca, sottolineano, non ridurranno il sostegno occidentale.

La Coalizione si è impegnata ad aumentare il supporto militare, rafforzare la difesa aerea, intensificare la cooperazione industriale e condividere tecnologie, anche tramite la Coalizione antimissile balistica. Previsto anche un inasprimento delle sanzioni contro il complesso militare‑industriale russo. Urgente fornire assistenza al settore energetico ucraino in vista dell'inverno con attrezzature specializzate e contributi al Fondo energetico. I leader hanno riconosciuto la necessità di limitare le risorse finanziarie russe.

Accolti con favore gli sforzi del Senato Usa per aumentare la pressione economica su Mosca, con l’impegno a una cooperazione stretta nei prossimi mesi.

I leader hanno elogiato la disponibilità di Zelensky a colloqui per una pace globale, giusta e duratura e hanno ribadito l’appello alla Russia per un cessate il fuoco immediato e incondizionato. La Coalizione continuerà a preparare la forza multinazionale Ucraina, da dispiegare quando sarà in vigore una cessazione credibile delle ostilità, nell'ambito di garanzie di sicurezza politiche e giuridiche vincolanti.

In chiusura, i leader hanno riaffermato il sostegno all'indipendenza dell'Ucraina e la loro "incrollabile solidarietà" nel 35esimo anniversario del ripristino dell'indipendenza e per tutto il tempo necessario.

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