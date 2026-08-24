Prima il passaggio di una fase instabile al Centro-Nord, poi, da giovedì 27 agosto, una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature

Caldo estremo e temporali intensi: la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al Centro-Nord, poi, da giovedì 27 agosto, una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature, con punte oltre i 40°C in diverse zone del Paese.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, fa il punto della situazione spiegando che l'avvio di settimana vedrà subito il passaggio di un primo cavo d'onda instabile. Tra questa sera, lunedì 24, e domani mattina martedì 25 agosto, un fronte temporalesco attraverserà il Centro-Nord, concentrando i suoi effetti principali sulla Toscana e sulle regioni del Nord-Ovest. Si tratterà di un transito piuttosto rapido, ma l'elevata energia potenziale in gioco potrà favorire lo sviluppo di temporali localmente intensi, accompagnati da colpi di vento e occasionali grandinate.

Dopo un temporaneo miglioramento, la seconda parte della settimana cambierà radicalmente registro a partire da giovedì 27 agosto. Non assisteremo tuttavia a una classica rimonta dell'anticiclone, bensì all'affondo di una profonda saccatura atlantica verso il nord della Spagna. Questa configurazione innescherà un potente richiamo di correnti meridionali di origine subtropicale diretta verso la nostra Penisola.

Il risultato sarà un forte rialzo termico che investirà in pieno il Centro-Sud e il versante adriatico, spingendo le temperature su valori ben superiori ai 40°C lungo il litorale adriatico, in Puglia, in Sicilia e in Sardegna. Contestualmente, la massa d'aria rovente andrà a scontrarsi con le correnti più fresche atlantiche in scorrimento in quota proprio sull'estremo Nord-Ovest. Questa dinamica rischia di generare linee di convergenza nei bassi strati, in particolare sulla Liguria, esponendo la zona al rischio di temporali autorigeneranti di forte intensità. Mancano ancora un po’ di giorni ma la tendenza sembra essere confermata da tutti i modelli.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 24. Al Nord: nubi al Nord-ovest, piogge su Alpi dal pomeriggio, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato, nubi in aumento dal tardo pomeriggio. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Martedì 25. Al Nord: passaggio instabile con temporali sparsi. Al Centro: temporali su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al Sud: soleggiato e più caldo; temporali in Campania dal pomeriggio.

Mercoledì 26. Al Nord: soleggiato, nubi sparse in Liguria. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: calde correnti subtropicali al Centro-Sud, rischio di forti temporali al Nord-Ovest.