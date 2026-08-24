Due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in uno stabile di due piani a Cassino, in provincia di Frosinone. I due feriti sarebbero rimasti ustionati. Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre che hanno affidato i feriti al personale del 118 e i carabinieri di Cassino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.

I due feriti nell'esplosione, un uomo di 54 anni e una donna di 40 anni, dopo essere giunti questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di 'Santa Scolastica', sono stati trasferiti in elicottero al 'Sant'Eugenio' di Roma. Lo riferisce in una nota la asl di Frosinone precisando che i due, vigili e coscienti, presentavano ustioni al volto e, in considerazione delle condizioni cliniche, sono stati sottoposti a intubazione. Sono stati sottoposti alle procedure di stabilizzazione clinica da parte del personale sanitario per poi procedere al trasferimento con l'elicottero presso l’Ospedale 'Sant’Eugenio' di Roma.