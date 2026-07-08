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Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video

08 luglio 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
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Il 'meme' di Trump contro di me? "Per quello che riguarda il post, ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento", risponde in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, al termine del summit Nato di Ankara. Per quello che riguarda l'investimento politico sul legame con la Casa Bianca "io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente", spiega Meloni. "Io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di quello che, secondo me, è nell'interesse nazionale italiano. E secondo me, nell'interesse nazionale italiano ed europeo, c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale".

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