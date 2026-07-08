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Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato

08 luglio 2026 | 20.33
Redazione Adnkronos
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Il presidente degli Usa Donald Trump ha trasformato il summit della Nato ad Ankara, che si è concluso oggi, in un suo show personale, in cui prima ha drammatizzato, attaccando con metodo sia l'Alleanza che gli alleati, specie quelli che osano resistergli, come la Danimarca che non intende cedergli la Groenlandia, e come la Spagna, che si ostina a non voler spendere per la difesa quanto lui vorrebbe. Poi però, in netta contraddizione con i toni e gli argomenti usati ieri e ancora stamani, il lieto fine: il presidente ha parlato di "molta unità" e addirittura di "immenso amore" tra i 32 alleati.

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