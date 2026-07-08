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Morte di Satnam Singh, datore di lavoro condannato a 16 anni

Il bracciante agricolo indiano di 31 anni nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente nell'azienda agricola dove lavorava. Il legale: "Fiduciosi per l'appello"

Manifestazione dopo la morte di Satnam Singh - (Ipa)
Manifestazione dopo la morte di Satnam Singh - (Ipa)
08 luglio 2026 | 20.59
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Antonello Lovato, titolare dell’azienda agricola di Latina dove lavorava Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla Corte di Assise del Tribunale di Latina. Lo conferma il suo legale, l'avvocato Mario Antinucci che spiega all'Adnkronos: "La procura aveva chiesto nelle sue conclusioni una pena a 22 anni per omicidio volontario nella forma del dolo eventuale. La difesa aveva chiesto di riformulare il capo di imputazione in omicidio colposo con l'aggravante della violazione delle norme che regolano la sicurezza sul luogo di lavoro spiegando che mancava la prova del nesso causale tra la condotta di Lovato e l'evento morte della vittima".

Il bracciante agricolo indiano di 31 anni nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente nell'azienda agricoladove lavorava. Durante un turno il suo braccio fu tranciato da un macchinario. Invece di allertare i soccorsi, il titolare lo caricò su un furgone e lo lasciò davanti alla sua abitazione, con l'arto amputato. La consulenza medico legale accertò che "ove l’indiano, deceduto per la copiosa perdita di sangue, fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato. Le condizioni del lavoratore dopo l’infortunio sono risultate talmente gravi da rendere evidente la necessità di un tempestivo soccorso".

"La Corte di Assise ha emesso una decisione di condanna a 16 anni per omicidio volontario nella forma del dolo eventuale ma con la prevalenza delle circostanze attenuanti su tutte le aggravanti contestate", ha aggiunto ancora Antinucci concludendo: "Io attendo di leggere le motivazioni della sentenza", dicendosi "fiducioso" nella Corte di Assise di appello davanti alla quale è pronto a impugnare la sentenza.

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Morte di Satnam Singh Satnam Singh processo Satnam Singh Satnam Singh condanna lovato
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