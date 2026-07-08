È arrivato a piazzale Clodio accompagnato dai suoi difensori l'ex editore e imprenditore Valter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Lavitola è stato convocato in procura a Roma questo pomeriggio per essere interrogato. Il legale Sergio Cola ha ribadito: "Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci come Ranucci stesso ha confermato".