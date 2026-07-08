circle x black
Cerca nel sito
 

Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"

08 luglio 2026 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

È arrivato a piazzale Clodio accompagnato dai suoi difensori l'ex editore e imprenditore Valter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Lavitola è stato convocato in procura a Roma questo pomeriggio per essere interrogato. Il legale Sergio Cola ha ribadito: "Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci come Ranucci stesso ha confermato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attentato ranucci Valter Lavitola sigrido ranucci lavitola
Vedi anche
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Ankara, summit Nato 'dirottato' da Trump - Videonews dal nostro inviato
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza