È successo all'interno di un capannone di un corriere di via Don Giovanni Minzoni
Un grosso incendio è scoppiato all'interno di un capannone di un corriere di via Don Giovanni Minzoni a Milano oggi, mercoledì 8 luglio. La colonna di fumo sprigionatasi è visibile anche da diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Sul posto stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco del capoluogo lombardo per spegnere il rogo.
Incendio a Milano in zona Affori centro #incendio #incendiomilano pic.twitter.com/GPVbLi1av6— Francesco G. (@il_gazza) July 8, 2026
Sui social, intanto, diversi utenti hanno condiviso foto e video dello spaventoso incendio.