Un grosso incendio è scoppiato all'interno di un capannone di un corriere di via Don Giovanni Minzoni a Milano oggi, mercoledì 8 luglio. La colonna di fumo sprigionatasi è visibile anche da diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Sul posto stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco del capoluogo lombardo per spegnere il rogo.

Sui social, intanto, diversi utenti hanno condiviso foto e video dello spaventoso incendio.