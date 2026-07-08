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Milano, grosso incendio in un capannone: città 'avvolta' dal fumo - Video

È successo all'interno di un capannone di un corriere di via Don Giovanni Minzoni

Milano, grosso incendio in un capannone: città 'avvolta' dal fumo - Video
08 luglio 2026 | 20.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un grosso incendio è scoppiato all'interno di un capannone di un corriere di via Don Giovanni Minzoni a Milano oggi, mercoledì 8 luglio. La colonna di fumo sprigionatasi è visibile anche da diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Sul posto stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco del capoluogo lombardo per spegnere il rogo.

Sui social, intanto, diversi utenti hanno condiviso foto e video dello spaventoso incendio.

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