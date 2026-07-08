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Milano, incendio in un capannone Bartolini e esplodono camion: città 'avvolta' dal fumo - Video

Il rogo nei pressi di un deposito in via Don Giovanni Minzoni

Milano, incendio in un capannone Bartolini e esplodono camion: città 'avvolta' dal fumo - Video
08 luglio 2026 | 20.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano oggi, mercoledì 8 luglio. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura.

Ulteriori squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto starebbero facendo fatica a entrare a causa di un cancello automatico non del tutto aperto e sono al lavoro per abbatterlo. Restano sconosciute le cause del rogo.

Milano, spaventoso incendio in città

Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni centrali del deposito e hanno colpito un'area molto vasta, tra cui il parcheggio dei mezzi, esplosi per il fuoco. Al momento non risulta coinvolta dal rogo la palazzina degli uffici e non risulterebbero persone coinvolte. Sul luogo sono intervenuti anche 118, la polizia locale e i carabinieri.

"Ci sono nubi di fumo molto alte e un odore fortissimo - riferisce un abitante della zona all'Adnkronos - È passata più di un'ora, la situazione è leggermente migliorata". Sui social, intanto, diversi utenti hanno condiviso foto e video dello spaventoso incendio.

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