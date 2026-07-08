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Usa lanciano nuovi attacchi contro Iran: "Teheran non deve minacciare navi"

L'annuncio del Comando centrale: la repubblica islamica "responsabile della recente aggressione ingiustificata contro navi mercantili ed equipaggi civili nello Stretto di Hormuz"

Stretto di Hormuz - (Fotogramma)
Stretto di Hormuz - (Fotogramma)
08 luglio 2026 | 22.26
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran. Il Comando centrale (Centcom) annuncia che le forze armate americane, "su ordine del Comandante in Capo", il presidente Donald Trump, "hanno avviato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire ulteriormente la sua capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz". "Gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile della recente aggressione ingiustificata contro navi mercantili ed equipaggi civili che attraversano liberamente una vitale via navigabile internazionale", rende noto il Centcom.

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