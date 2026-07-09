Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno infatti dichiarato oggi di aver colpito basi militari statunitensi in Bahrein e Kuwait, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato Irib. Le Guardie hanno affermato di aver colpito "infrastrutture e impianti chiave" nelle basi statunitensi di Arifjan e Ali Al Salem in Kuwait, e di Juffair e Sheikh Isa in Bahrein, con missili e droni. Hanno inoltre avvertito che la loro risposta si estenderà ad altre basi nella regione qualora gli attacchi statunitensi dovessero ripetersi.