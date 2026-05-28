circle x black
Cerca nel sito
 

Crisi energetica, Meloni: "Governo farà tutto il possibile per scongiurare effetti"

La premier: il "taglio delle accise sul carburante è stato un modo per impedire che esplodesse l'aumento dei prezzi". Sui migranti: "Cambio di passo ma sarebbe meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione"

Giorgia Meloni - (Ipa)
Giorgia Meloni - (Ipa)
28 maggio 2026 | 10.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Dalla crisi energetica ai migranti passando e il terrorismo. Molti i temi trattati dalla la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 'Mattino Cinque' su Mediaset. I "provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi'' energetica ''saranno sempre puntuali nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che noi stiamo vivendo", ha detto affermando che il "taglio delle accise sul carburante è stato un modo per impedire che esplodesse l'aumento dei prezzi. Per carità è una magra consolazione ma da noi il costo del carburante è cresciuto sensibilmente meno di quanto non sia accaduto per esempio in Francia o in Germania''. Il tema dell'energia ''è la nostra priorità''.

CTA

Sulla richiesta di flessibilità per far fronte all'impatto della crisi energetica con l'Europa ''c'è un'interlocuzione in corso''. ''Vedremo come andrà avanti questo dibattito, ma il punto è che noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che l'Italia e l'Europa facciano di più per difendersi da sole'', ha fatto sapere Meloni. ''E' evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione e quindi bisogna cercare un equilibrio'', ha aggiunto.

Quindi l'augurio agli italiani? ''La pace del mondo. E' la più scontata delle risposte'' ma ''se non c'è una stabilita di fondo è tutto più difficile. La auguro agli italiani ma anche a me stessa perché non è facile lavorare così'', ha detto la premier durante l'intervista.

Soddisfatta del controllo delle nostre frontiere? ''Io di carattere non sono soddisfatta mai, è un mio marchio di fabbrica. Però penso sia un dato di fatto che questo Governo ha realizzato un cambio di passo totale rispetto al passato, di fatto interrompendo una volta per tutte l'incremento incontrollato dell'immigrazione illegale, al quale noi assistevamo da anni. Abbiamo invertito la tendenza in modo drastico", ha affermato ancora Meloni.

Ma ''potremmo anche fare ancora meglio da subito se tutte le componenti dello Stato remassero nella nostra stessa direzione''. Mi riferisco ''al fatto che se i cittadini chiedono di fermare l'immigrazione illegale di massa e si fanno delle leggi che hanno come obiettivo quello di far rispettare l'ordinamento, di rispondere ai bisogni dei cittadini, poi ci si aspetta che chi deve far rispettare quella legge non lavori per fare in modo che quella legge venga messa in discussione, ma per far rispettare quella legge''.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crisi energetica accise sul carburante meloni mattino cinque meloni migranti
Vedi anche
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza