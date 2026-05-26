Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"

"La vigilanza? Ho l’aspettativa che riparta. C’è una seduta di commissione che abbiamo concordato anche con la maggioranza per far cessare lo sciopero della fame e della sete al collega Roberto Giacchetti, ma adesso vediamo se sarà una seduta formale o davvero riprenderanno i lavori. Lo scopriremo insieme". Così la presidente della Vigilanza Barbara Floridia all’Adnkronos, intervistata in occasione della presentazione del suo libro ‘C’era una volta la Rai’ alla Feltrinelli della Galleria Alberto Sordi di Roma, dove dialoga con il giornalista Sigfrido Ranucci e il leader del M5S Giuseppe Conte.

Sulla mancata audizione di stamane del ministro Giorgetti, che avrebbe dovuto intervenire proprio sul disegno di legge relativo alla riforma della Rai, la presidente della Vigilanza scandisce: "Io credo che si continuerà in questo stallo, perché sono in grande difficoltà. Io credo che di Giorgetti abbia dichiarato delle cose che non abbiamo assicuro potuto assicurare il certificare. Io stessa -aggiunge Floridia- gli ho chiesto il carteggio con la Commissione Europea e aspettavo la commissione di oggi per chiedere con chi avesse parlato, e da chi avesse avuto queste rassicurazioni. Non è venuto, glielo chiederemo più avanti quando si presenterà".