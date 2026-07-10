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Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video

10 luglio 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Clento si è svolta la prima processione digitale mai realizzata in Italia. Ha attraversato e coinvolto un intero borgo tra lo stupore dei residenti: il santo o la croce sono stati sostituiti da uno schermo digitale, che ha guidato i 'fedeli' gestendoli da remoto attraverso un sistema d'intelligenza artificiale che ne controllava gli smartphone, ovvero i 'lumini' del futuro. Si tratta del progetto artistico 'Machina Sacra', a cura di Max Magaldi e Matteo Mandelli, realizzato a Bosco, località di San Giovanni a Piro (SA), in Cilento, nell'ambito del festival MicroCosmi. Dopo la processione l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine, dove resterà fino al 12 luglio.

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