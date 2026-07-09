Un'autocisterna con a bordo 17.000 litri di benzina e 13.000 litri di gasolio si è ribaltata oggi, 9 luglio, all'alba sulla strada regionale 351 a Ruda (Udine). Il mezzo pesante è uscito di strada, capovolgendosi in un campo adiacente alla carreggiata, e l'autista è riuscito a uscire dalla cabina autonomamente, sebbene sia stato portato comunque in ospedale per accertamenti. I vigli del fuoco sono intervenuti travasando i carburanti in un'altra cisterna vuota fatta giungere sul posto, operazione resa più complicate dall'alta temperatura e dalla posizione del mezzo, completamente capovolto. .