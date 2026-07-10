I due ex 007 Gavino Raoul Piras e Vincenzo Di Pasquale, coinvolti insieme ad altri quattro indagati sul presunto spionaggio in favore dei russi, hanno risposto questa mattina alle domande del gip nel corso dell'interrogatorio di garanzia. "Il mio assistito resta un sottoufficiale dei carabinieri in pensione che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dell'Italia. Purtroppo – ha detto l'avvocato Domenico Di Tullio che difende Di Pasquale – è incappato in una relazione amicale episodica con un altro soggetto che lo ha trascinato nella polvere".