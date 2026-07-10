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Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video

10 luglio 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
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"È un momento sicuramente cruciale e importante perché siamo nel bel mezzo della programmazione 2021-2027 e alla vigilia, nel pieno della discussione, del futuro bilancio 2028-2034". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea e commissario per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, a margine del convegno FdI-Ecr 'La forza dei territori'. "La coesione è un obiettivo centrale, fondamentale, parte integrante dei Trattati per la riduzione delle disparità territoriali. Ha bisogno certamente di essere modernizzata rispetto alle nuove esigenze", ha aggiunto.

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