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Iran, raid Usa vicino Hormuz: Teheran risponde attaccando base americana e 4 navi nello stretto

Nuovi attacchi mettono alla prova il fragile cessate il fuoco. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane definiscono l’operazione “un serio avvertimento” agli Stati Uniti, sottolineando che “qualsiasi aggressione non resterà senza risposta”

Iran, raid Usa vicino Hormuz: Teheran risponde attaccando base americana e 4 navi nello stretto
28 maggio 2026 | 07.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC) hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, indicata da Teheran come il punto di partenza dei raid statunitensi condotti poche ore prima contro obiettivi iraniani nell’area strategica del Golfo Persico.

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Secondo quanto riferito dai media statali iraniani, i Pasdaran iraniani hnnoa definito l’operazione “un serio avvertimento” agli Stati Uniti, sottolineando che "l'aggressione non resterà impunita e se si ripeterà" la risposta iraniana "sarà ancor più dura". "La responsabilità delle conseguenze è dell'aggressore", hanno aggiunto. L’attacco sarebbe stato lanciato alle 4:50 del mattino ora locale contro una base americana non meglio specificata. Washington dispone di diverse installazioni militari nella regione.

La nuova crisi arriva dopo che le forze armate statunitensi hanno effettuato raid contro droni iraniani e una postazione di controllo nei pressi di Bandar Abbas, porto strategico iraniano sullo Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto quattro droni iraniani e colpito una stazione di controllo terrestre che si preparava a lanciare un quinto velivolo senza pilota. A confermare l'operazione è stato un ufficiale Usa che ha parlato di "azioni misurate, meramente difensive" per "mantenere il cessate il fuoco".

Parallelamente, media vicini al regime iraniano hanno riferito che la marina delle Guardie Rivoluzionarie avrebbe aperto il fuoco di avvertimento contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz senza autorizzazione. L’agenzia Tasnim ha parlato anche di una petroliera americana costretta a invertire la rotta dopo gli spari di avvertimento.

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