Roma, a Gualtieri in regalo il noto caschetto del 'super sindaco' - Video

Il caschetto, ormai noto sui social, con la scritta ‘super sindaco’. E’ il regalo ricevuto dal primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, da Superumans nei cui spazi si è svolta oggi una iniziativa con la consigliera regionale dem, Emanuela Droghei, moderata da Davide Desario, direttore Adnkronos. Tra i presenti i parlamentari Pd Michela De Biase e Claudio Mancini, il segretario regionale Pd Lazio, Daniele Leodori, il capogruppo dem in Regione, Mario Ciarla, l’assessore capitolino Pino Battaglia, tra gli altri.