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Cartoons on the Bay, si parte con il regista de 'La Bella e La Bestia' Kirk Wise - Videonews dalla nostra inviata

28 maggio 2026 | 08.44
Redazione Adnkronos
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È iniziata a Pescara la 30esima edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Protagonista di questa edizione il regista statunitense Kirk Wise che verrà premiato con il Pulcinella Career Award. Il suo nome è legato a 'La Bella e la Bestia', il capolavoro Disney che nel 1991 fu il primo film d'animazione a ricevere la candidatura come Miglior Film agli Oscar, un record che ha fatto la storia del cinema. Un omaggio a un maestro dell'animazione che celebra l'apertura del festival Rai a Pescara. (di Loredana Errico)

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