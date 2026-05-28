È iniziata a Pescara la 30esima edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Protagonista di questa edizione il regista statunitense Kirk Wise che verrà premiato con il Pulcinella Career Award. Il suo nome è legato a 'La Bella e la Bestia', il capolavoro Disney che nel 1991 fu il primo film d'animazione a ricevere la candidatura come Miglior Film agli Oscar, un record che ha fatto la storia del cinema. Un omaggio a un maestro dell'animazione che celebra l'apertura del festival Rai a Pescara. (di Loredana Errico)