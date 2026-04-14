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Mattarella: "Il mondo deve essere riconoscente a Leone XIV"

Il presidente della Repubblica incontra al Quirinale gli studenti delle scuole di giornalismo

Sergio Mattarella (Ipa)
Sergio Mattarella (Ipa)
14 aprile 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
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“Ho letto i lanci delle agenzie sul messaggio che Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa Sede. Un messaggio splendido, sul potere, che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza che nei confronti del Papa deve nutrire e avvertire il mondo, per i suoi richiami in questo periodo così difficile e travagliato”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli studenti delle scuole di giornalismo.

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Mattarella Leone XIV Papa Santa sede
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