"Chissà cosa suoneranno stasera i Metallica" si sono chiesti in molti ieri, 3 giugno, allo Stadio Dall'Ara di Bologna per l'unica data italiana della band di James Hetfield e compagni. Come da tradizione, nel corso della serata, il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Robert Trujillo dedicano una cover di una canzone tipica del Paese in cui si esibiscono. E a sorpresa, stavolta i due hanno intonato la sigla italiana del cartone animato giapponese 'Ken il guerriero', composta da Claudio Maioli nel 1986. "Stasera - ha detto dal palco Trujillo - vogliamo rendere omaggio a un guerriero leggendario. Lo conoscete, ha sette cicatrici sul petto. Se siete cresciuti guardando la tv sapete che è un guerriero che spacca".