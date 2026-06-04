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Sorpresa dei Metallica a Bologna, suonano la cover di 'Ken il guerriero' - Video

04 giugno 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
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"Chissà cosa suoneranno stasera i Metallica" si sono chiesti in molti ieri, 3 giugno, allo Stadio Dall'Ara di Bologna per l'unica data italiana della band di James Hetfield e compagni. Come da tradizione, nel corso della serata, il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Robert Trujillo dedicano una cover di una canzone tipica del Paese in cui si esibiscono. E a sorpresa, stavolta i due hanno intonato la sigla italiana del cartone animato giapponese 'Ken il guerriero', composta da Claudio Maioli nel 1986. "Stasera - ha detto dal palco Trujillo - vogliamo rendere omaggio a un guerriero leggendario. Lo conoscete, ha sette cicatrici sul petto. Se siete cresciuti guardando la tv sapete che è un guerriero che spacca".

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