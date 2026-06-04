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Omicidio Pamela Genini, la madre: "Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito" - Video

04 giugno 2026 | 10.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un effetto "devastante" e "terribile". Sono le parole che Una Smirnova, madre di Pamela Genini, usa per descrivere l'incontro con Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della ventinovenne, uccisa con 76 coltellate il 14 ottobre 2025. "Devastante con la sua freddezza, la sua lucidità, con la sua totale mancanza di rispetto e comprensione, mancanza di pentimento. Una persona veramente che faccio fatica descrivere", dice la donna al termine della prima udienza del processo iniziato a Milano. Dopo il primo momento di sfogo e l'urlo "bastardo" rivolto alla sbarra, la donna è rientrata in aula e alle telecamere ammette che "sì" è terribile guardare l'assassino di sua figlia. "Mi aspetto giustizia, giustizia per mia figlia".

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omicidio pamela genini pamela genini gianluca soncin processo pamela genini madre
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