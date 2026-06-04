Un effetto "devastante" e "terribile". Sono le parole che Una Smirnova, madre di Pamela Genini, usa per descrivere l'incontro con Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della ventinovenne, uccisa con 76 coltellate il 14 ottobre 2025. "Devastante con la sua freddezza, la sua lucidità, con la sua totale mancanza di rispetto e comprensione, mancanza di pentimento. Una persona veramente che faccio fatica descrivere", dice la donna al termine della prima udienza del processo iniziato a Milano. Dopo il primo momento di sfogo e l'urlo "bastardo" rivolto alla sbarra, la donna è rientrata in aula e alle telecamere ammette che "sì" è terribile guardare l'assassino di sua figlia. "Mi aspetto giustizia, giustizia per mia figlia".