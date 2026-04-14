Trump contro Meloni, cosa è successo

Donald Trump parte all’attacco di Giorgia Meloni. In un’intervista al Corriere della sera, il presidente degli Stati uniti dice di essere “scioccato” dalla nostra premier: “Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”. Ma perché The Donald usa parole così dure? A pesare sembra essere il sostegno che dagli Usa si sarebbero aspettati dall’Italia nella guerra contro l’Iran, ma anche e soprattutto che Meloni ieri si sia schierata con papa Leone, bersaglio anche lui di attacchi violenti da parte di Trump. “E’ lei che è inaccettabile”, tuona ancora. Se da parte della diretta interessata, però, nessun commento è ancora arrivato, ci pensa la segretaria del Partito democratico a mostrare solidarietà alla premier. “Voglio esprimere la ferma condanna per l’attacco - dice nell’aula della Camera Schlein -. L’Italia è un Paese libero e sovrano e nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo”. Da Fratelli d’Italia a parlare sono i due capigruppo a Camera e Senato. Per Bignami e Malan “dispiace che le scelte degli Stati Uniti non appaiano in linea con la visione degli Stati europei, Italia compresa”, ma è dovere degli amici dire quando non si è d’accordo, non certamente assecondare ciò che si reputa sbagliato. Questo, per loro, è un comportamento coraggioso da parte di Meloni, sempre volto all’interesse nazionale. Una posizione ribadita anche dal ministro degli Esteri Tajani: “Il presidente del Consiglio con il governo difendono e difenderanno sempre e soltanto gli interessi dell’Italia”, scrive.