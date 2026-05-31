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Ebola, paziente in ospedale a Cagliari: si attende risultato dei test

Il paziente sintomatico rientrato dal Congo è in isolamento, il campione inviato allo Spallanzani

Procedure in atto a Cagliari - (Foto Adnkronos)
Procedure in atto a Cagliari - (Foto Adnkronos)
31 maggio 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Il ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a nel capoluogo sardo. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il ministero della Salute, riferisce in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro.

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Il paziente si trova ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità della città. I campioni del test per accertare la presenza del virus sono stati spediti a Roma con l’elisoccorso. Nell’ospedale di Is Mirrionis sono scattate tutte le procedure di tutela previste in questi casi, ma l’allarme arriva anche nel centro storico. A pochi passi dal Bastione le forze dell’ordine hanno transennato l’inizio di via Manno, non è ancora chiaro se sia l’abitazione del caso sospetto o un possibile contatto diretto del paziente.

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