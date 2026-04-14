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Iran, nave cinese attravera Hormuz e sfida il blocco di Trump. Oggi primi colloqui Israele-Libano - Diretta

La petroliera e la sua proprietaria, la Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, sono state sanzionate dagli Stati Uniti per aver intrattenuto rapporti commerciali con Teheran

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Iran, nave cinese attravera Hormuz e sfida il blocco di Trump. Oggi primi colloqui Israele-Libano - Diretta
14 aprile 2026 | 07.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il fronte della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si concentra oggi, martedì 14 aprile, sullo Stretto di Hormuz, snodo chiave per il traffico mondiale di petrolio. Dopo che è entrato in vigore il blocco navale deciso dal presidente americano Donald Trump, una petroliera cinese, la Rich Starry, è comunque riuscita ad attraversare lo stretto, sfidando di fatto le restrizioni imposte da Washington. Lo rivelano i dati di MarineTraffic, LSEG e Kpler. La petroliera e la sua proprietaria, la Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, sono state sanzionate dagli Stati Uniti per aver intrattenuto rapporti commerciali con l'Iran.

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Primi colloqui diretti intanto oggi tra Israele e Libano. L’incontro, ospitato dal segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington, coinvolge per ora i rispettivi ambasciatori e punta ad avviare un negoziato più ampio tra i due Paesi. Sul tavolo la possibilità di un cessate il fuoco e il disarmo a lungo termine di Hezbollah, considerato centrale da Israele per qualsiasi accordo duraturo. Tuttavia, proprio Hezbollah ha già espresso una forte opposizione ai negoziati, dichiarando che non riconoscerà eventuali intese raggiunte senza il suo coinvolgimento.

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