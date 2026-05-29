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Drone russo contro palazzo in Romania, due feriti vicino al confine ucraino

Il drone Shahed contro un condominio di Galați, è la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo Nato

Drone telecomandato - Fotogramma /Ipa
Drone telecomandato - Fotogramma /Ipa
29 maggio 2026 | 07.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un drone russo ha colpito un condominio a Galați, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il mnistero della Difesa rumeno spiegando che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di ''una grave e pericolosa escalation'', come hanno riferito i media rumeni.

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La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare la città di Izmail. In seguito all'attacco due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo Nato.

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drone russo drone russia romania guerra ucraina russia romania drone russia ucraina guerra russia guerra
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