Droni lanciati dall'Iran hanno colpito l'aeroporto internazionale di Dubai. Le immagini dell'esplosione e dei danni riportati rimbalzano in diversi post su X.

L'aeroporto di Dubai, lo scalo numero 1 al mondo per il traffico internazionale, ha subito danni e quattro membri del personale sono rimasti feriti, scrive l'Afp. "Un'area passeggeri del Dubai International ha subito danni", ha dichiarato Dubai Airports in un comunicato, aggiungendo: "Grazie ai piani di emergenza già in atto, la maggior parte dei terminal era stata precedentemente evacuata dai passeggeri".