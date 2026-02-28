circle x black
Dubai, Iran colpisce aeroporto con attacco di droni - Video

28 febbraio 2026 | 23.29
Redazione Adnkronos
Droni lanciati dall'Iran hanno colpito l'aeroporto internazionale di Dubai. Le immagini dell'esplosione e dei danni riportati rimbalzano in diversi post su X.

L'aeroporto di Dubai, lo scalo numero 1 al mondo per il traffico internazionale, ha subito danni e quattro membri del personale sono rimasti feriti, scrive l'Afp. "Un'area passeggeri del Dubai International ha subito danni", ha dichiarato Dubai Airports in un comunicato, aggiungendo: "Grazie ai piani di emergenza già in atto, la maggior parte dei terminal era stata precedentemente evacuata dai passeggeri".

