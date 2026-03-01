Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video

Il segnale satellitare della tv statale iraniana Irib è stato hackerato per alcuni minuti, secondo segnalazioni diffuse da Iran International. Durante l’interferenza sono stati trasmessi discorsi del presidente statunitense Donald Trump e del premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolti al popolo iraniano, accompagnati da immagini di attacchi contro diversi obiettivi, tra cui l’ufficio della Guida suprema Ali Khamenei. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sull’origine dell’hackeraggio.

"Questa è un'opportunità che capita una volta per generazione. Non arrendetevi, perché un’opportunità del genere non si ripresenterà", spiega in quel video Netanyahu andato in onda sul canale 3 iraniano.