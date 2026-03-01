circle x black
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video

Il velivolo colpisce un edificio e 'invade' un appartamento al 19esimo piano

01 marzo 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci ha colpito un drone in salotto". Un drone lanciato dall'Iran arriva a Dubai e colpisce un palazzo. Una persona, da un edificio poco distante, riprende la scena. Il velivolo si schianta contro l'ultimo piano del palazzo ma non esplode. Il drone sembra finire contro una vetrata, va in pezzi e precipita in rottami. Sui social rimbalza anche il video del terrorizzato inquilino dell'appartamento colpito: "Siamo stato colpiti da un drone, non sto scherzando... Stavamo bevendo una tazza di tè qui al 19esimo piano...".

