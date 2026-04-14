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Turchia, studente apre il fuoco nella sua scuola poi si toglie la vita: 16 feriti

E' accaduto in una scuola superiore professionale a Sanliurfa, nel sudest del Paese

Polizia in Turchia - Afp
Polizia in Turchia - Afp
14 aprile 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sparatoria in una scuola a Sanliurfa nel sudest della Turchia, dove uno studente è entrato con un fucile e ha sparato in modo indiscriminato. Sedici persone sono rimaste ferite e lo studente responsabile della sparatoria e di aver tenuto in ostaggio diverse persone si è suicidato. Ad annunciarlo è stato il governatore di Sanliurfa Hasan Sildak ai microfoni di Ntv.

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Il ragazzo era uno studente della scuola superiore professionale e tecnica anatolica Ahmet Koyuncu, situata nel distretto di Siverek.

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turchia sparatoria scuola turchia Sanliurfa sparatoria turchia oggi
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