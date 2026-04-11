"Torniamo indietro. Un’altra volta… o due? Il nostro equipaggio è ora al sicuro sulla Terra" Con queste parole la NASA celebra il rientro di Artemis II, ammarato con successo nell’Oceano Pacifico dopo una missione storica attorno alla Luna.

Il rientro è stato il momento più delicato dell’intera missione: la capsula Orion ha attraversato l’atmosfera terrestre a velocità estreme, affrontando temperature altissime e un blackout radio previsto durante la fase di rientro. Poi la sequenza finale: apertura dei paracadute e discesa controllata fino all’ammaraggio al largo della costa di San Diego.

Dopo il contatto con l’oceano, le squadre di recupero della Marina statunitense hanno raggiunto la capsula per assistere gli astronauti e avviare le operazioni di sicurezza e trasferimento.