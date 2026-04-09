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Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni

Requisiti e importo

09 aprile 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono in arrivo le prime erogazioni del bonus bollette da 115 euro. Uno sconto per il quale nei giorni scorsi è arrivato il via libera di Arera (Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente), che ha definito le modalità operative di questo contributo straordinario previsto dal dl Bollette. Questo nuovo bonus non sostituisce il bonus sociale (che arriva fino a 204,40 euro): i due si sommano. Gli utenti con Isee, calcolato al 21 febbraio 2026, fino a 9.796 euro (o 20.000 euro con almeno 4 figli) riceveranno entrambi i contributi

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Bonus bollette Bonus bollette caro energia Bonus bollette 2026 economia news
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