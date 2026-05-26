Gli Stati Uniti attaccano l'Iran colpendo barche e siti di lancio dei missili nello Stretto di Hormuz. Mentre i negoziati per la fine della guerra vanno avanti, il Comando centrale americano (Centcom) annuncia l'esecuzione di "attacchi di autodifesa". "Le forze statunitensi hanno condotto oggi attacchi di autodifesa nel sud dell'Iran per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane", dice il portavoce del Centcom, Timothy Hawkins, alla Cnn. "Gli obiettivi hanno incluso siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Il Comando Centrale degli Stati Uniti continua a difendere le proprie forze, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco in corso", aggiunge il portavoce.

Già nelle scorse settimane si erano verificate situazioni simili. All'inizio di maggio, le forze armate americane hanno preso di mira installazioni militari iraniane ritenute responsabili di una serie di attacchi "non provocati" con missili, droni e piccole imbarcazioni contro le navi della marina statunitense presenti nello Stretto.

L'annuncio di Trump

Mentre va in scena l'attacco, Donald Trump su Truth si esprime sull'uranio in possesso dell'Iran, uno dei nodi dei negoziati per porre fine alla guerra. Teheran dispone di circa 440 chili di materiale arricchito al 60%: con pochi altri procedimenti relativamente semplici, l'uranio potrebbe raggiungere la soglia di arricchimento necessaria per la produzione di armi atomiche.

"L'uranio arricchito (polvere nucleare!) verrà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere riportato in patria e distrutto oppure, preferibilmente, in collaborazione e coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran, distrutto sul posto o in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica, o un organismo equivalente, come testimone di questo processo e di questo evento", l'annuncio del presidente americano. La scorsa settimana Trump aveva dichiarato ai giornalisti nello Studio Ovale che gli Stati Uniti non avrebbero arretrato nel dialogo sul tema.