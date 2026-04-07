Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero

Dopo medici e infermieri diventano più facili le assunzioni dall'estero in deroga fino al 2029 anche per gli operatori socio sanitari da destinare soprattutto alla nuova sanità territoriale. Sempre sul fronte del personale sanitario, di cui gli ospedali italiani soffrono gravi carenze, arrivano anche assunzioni più facili, in deroga alle ordinari procedure concorsuali attraverso le stabilizzazioni.
Infine un'agevolazione anche per i pazienti colpiti da un tumore: le Regioni devono attivare servizi di telemonitoraggio e teleconsulto almeno in ogni provincia al fine di garantire una presa in carico tempestiva.