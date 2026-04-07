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Iran, media: "Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom in gravi condizioni"

Non è cosciente e non è in grado di governare. Lo scrive il Times e lo rilanciano i media di Israele

Iran, media:
07 aprile 2026 | 07.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei è ricoverato in un ospedale di Qom, non è cosciente, e non è in grado di governare l'Iran. Lo scrive il Times e lo rilanciano i media di Israele citando una valutazione di intelligence israelo-americana e trasmessa ai Paesi del Golfo. "Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni, incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime", si legge in una nota.

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Si tratta della prima volta che un rapporto rivela pubblicamente la posizione di Khamenei dall'inizio della guerra, quando si credeva fosse rimasto ferito negli attacchi del 28 febbraio in cui è rimasto ucciso l'Ayatollah Ali Khamenei.

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