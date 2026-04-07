La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei è ricoverato in un ospedale di Qom, non è cosciente, e non è in grado di governare l'Iran. Lo scrive il Times e lo rilanciano i media di Israele citando una valutazione di intelligence israelo-americana e trasmessa ai Paesi del Golfo. "Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni, incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime", si legge in una nota.