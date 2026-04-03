Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video

Prima un grido isolato - “Colabianchi dimettiti” - poi un coro sempre più compatto, scandito a ritmo di battimani: “Dimissioni, dimissioni”. È quanto accaduto questa sera al Teatro La Fenice di Venezia, poco prima dell’inizio del Concerto del Venerdì Santo, diretto dal maestro Michael Hofstetter, al suo debutto alla guida dell’Orchestra e del Coro.

L’ingresso degli orchestrali sul palcoscenico è stato accolto da una lunga ovazione. Subito dopo, però, prima che iniziasse l’esecuzione dei brani di Vivaldi, Lotti e Pergolesi, il silenzio in sala è stato interrotto dall’urlo di uno spettatore che ha invocato le dimissioni del sovrintendente Nicola Colabianchi. Alla protesta si è rapidamente unita gran parte del pubblico, tra applausi di sostegno e il lancio di volantini dai palchi.